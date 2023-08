SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 127,52 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 127,52 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 128,44 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.169.098 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,54 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 1,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 37,59 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,08 EUR an.

SAP SE ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.554,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 17.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von SAP SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,12 EUR je SAP SE-Aktie.

