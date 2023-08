SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 126,40 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 126,40 EUR zu. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,40 EUR an. Bei 125,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.275 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,54 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,48 Prozent wieder erreichen. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,08 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,96 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.554,00 EUR – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.517,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 19.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,12 EUR im Jahr 2023 aus.

