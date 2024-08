SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 197,42 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 197,42 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 197,78 EUR aus. Bei 196,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 313.650 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (120,26 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,08 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2024. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je SAP SE-Aktie.

