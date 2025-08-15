DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,17 +3,2%Dow45.740 +2,1%Nas21.462 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,69 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
So bewegt sich SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag um Nulllinie

22.08.25 16:09 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 231,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
231,95 EUR 0,40 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der SAP SE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 231,95 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 232,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 230,30 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 423.243 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 190,04 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 22,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,56 EUR aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

