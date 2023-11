SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 141,26 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 141,26 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 141,72 EUR zu. Bei 139,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 606.378 SAP SE-Aktien.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 141,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2022 bei 96,12 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 136,83 EUR an.

Am 18.10.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 7.744,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.841,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

