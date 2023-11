SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 141,26 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 141,26 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,08 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.074.662 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2023 auf bis zu 142,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,12 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,96 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,83 EUR aus.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

