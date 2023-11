SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag fester

SAP SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 140,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 140,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 140,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,78 EUR. Bisher wurden heute 132.994 SAP SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,16 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2022 Kursverluste bis auf 96,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 31,50 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 136,83 EUR.

Am 18.10.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.744,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 23.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter