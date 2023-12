SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 137,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 138,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 585.651 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 149,12 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,25 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2022 (96,12 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,23 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 142,45 EUR.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,20 EUR fest.

