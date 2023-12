SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Vormittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 137,92 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 137,92 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 138,50 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.785 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 149,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,12 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 43,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,45 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 18.10.2023 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.744,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,20 EUR fest.

