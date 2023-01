SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt am Montagmittag Tendenz

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 107,00 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,96 EUR zu. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 107,00 EUR. Bei 107,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 201.893 Stück.

Am 21.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 122,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,34 Prozent. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 34,46 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,64 EUR aus.

Am 25.10.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.841,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Schätzungsweise am 24.01.2024 dürfte SAP SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,48 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

