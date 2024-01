SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 148,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 148,58 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 147,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 312.824 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2023 (101,46 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 46,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,55 EUR je SAP SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 19.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR im Vergleich zu 7.841,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet SAP SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone