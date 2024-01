SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 148,94 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 148,94 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 147,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,00 EUR. Bisher wurden heute 612.179 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 150,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 0,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,88 Prozent.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 146,55 EUR.

SAP SE ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 7.744,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.841,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,23 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet SAP SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone