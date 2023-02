SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,56 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.179 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 112,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,96 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 37,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,45 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 26.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.436,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.981,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte SAP SE am 21.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

