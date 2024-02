SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 169,70 EUR nach oben.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 169,70 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 169,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 167,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 777.104 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 169,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 0,11 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,42 EUR. Dieser Wert wurde am 02.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 37,88 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,99 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,22 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8.436,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

