SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 167,54 EUR zu.

Das Papier von SAP SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 167,54 EUR. Bei 167,94 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 167,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.627 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 169,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2024 erreicht. Gewinne von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 105,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,99 EUR, nach 2,05 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 180,22 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.468,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.436,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,25 EUR je SAP SE-Aktie.

