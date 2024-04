SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Dienstagmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 172,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 172,40 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 174,72 EUR zu. Bei 174,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 751.862 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,52 EUR am 27.07.2023. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,16 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 189,50 EUR an.

Am 23.01.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent auf 8,47 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

