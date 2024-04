SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag nordwärts

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 173,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 15:52 Uhr 4,5 Prozent. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 174,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.223.779 SAP SE-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 6,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,16 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 189,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 22.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,92 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

