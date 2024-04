SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag fester

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 174,10 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 174,10 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 174,40 EUR. Mit einem Wert von 174,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 147.804 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,96 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,92 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je SAP SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 189,50 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,80 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 22.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 29.04.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,92 EUR je Aktie.

