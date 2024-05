SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 181,92 EUR zu.

Das Papier von SAP SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 181,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 182,32 EUR. Bei 180,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 308.898 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,48 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. 1,41 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent auf 8,04 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 22.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.07.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,66 EUR je Aktie.

