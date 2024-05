SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 180,36 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 180,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 182,32 EUR. Bei 180,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 513.962 Aktien.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 34,29 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,30 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE ein EPS von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von SAP SE.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

