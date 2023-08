SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 128,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 128,52 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 128,76 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 127,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 488.404 SAP SE-Aktien.

Am 19.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (79,58 EUR). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 61,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,08 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,96 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 7.554,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.10.2024 dürfte SAP SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aktien von SAP, Infineon und AIXTRON profitieren von New Yorker Tech-Rally - Analystenstudie sützt SAP-Aktie zusätzlich

SAP-Aktie im Blick: Die Geschichte von SAP - Deutschlands erfolgreichstem Software-Export

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingefahren