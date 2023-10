SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Montagmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 122,46 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 122,46 EUR abwärts. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 122,46 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 291.522 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 131,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 7,55 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,42 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 18.10.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.744,00 EUR im Vergleich zu 7.517,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer