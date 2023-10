SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 123,32 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 123,32 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 122,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,80 EUR. Zuletzt wechselten 559.758 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 131,70 EUR markierte der Titel am 08.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,80 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 89,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 136,42 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 0,96 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,02 Prozent auf 7.744,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 24.01.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 23.01.2025 dürfte SAP SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,18 EUR je Aktie belaufen.

