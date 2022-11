SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,1 Prozent auf 105,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 106,10 EUR. Bei 106,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 264.903 SAP SE-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,68 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,87 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,55 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.841,00 EUR im Vergleich zu 6.845,00 EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,50 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

