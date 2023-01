SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 106,78 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,24 EUR nach. Bei 106,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 548.724 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 34,18 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 117,64 EUR.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.841,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 6.845,00 EUR umsetzen können.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 26.01.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,44 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

