SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Bullenmodus

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 157,96 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 157,96 EUR zu. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 161,54 EUR. Mit einem Wert von 159,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 2.032.016 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,54 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 2,27 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.01.2023 bei 101,46 EUR. Mit Abgaben von 35,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,55 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 19.10.2023. Das EPS belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.841,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte SAP SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

