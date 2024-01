SAP SE Aktie News: SAP SE schießt am Nachmittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,1 Prozent auf 159,94 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 159,94 EUR zu. Bei 161,98 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 159,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.589.673 SAP SE-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,56 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,55 EUR.

SAP SE ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,17 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Ausblick: SAP SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter