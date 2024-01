SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag auf Höhenflug

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 159,34 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 6,7 Prozent. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 160,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 548.071 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 160,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,46 EUR am 26.01.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 57,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,55 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 19.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.744,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.841,00 EUR umgesetzt worden.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

