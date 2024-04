SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 176,36 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 176,36 EUR zu. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 176,60 EUR zu. Mit einem Wert von 175,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 139.044 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 184,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,60 Prozent. Am 27.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 48,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,00 EUR.

Am 22.04.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,04 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte SAP SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

