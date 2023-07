SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag kaum bewegt

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 121,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 121,02 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 121,64 EUR zu. Bei 120,50 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 120,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 362.140 SAP SE-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,54 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,24 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,92 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 20.07.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,96 EUR je Aktie generiert. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.554,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie knickt deutlich ein: SAP dampft Ziele etwas ein - Quartalsumsatz unter Erwartungen

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in SAP SE abgeworfen

SAP-Aktie stabil: SAP tätigt drei Investitionen in KI-Unternehmen