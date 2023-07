SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag ohne große Veränderung

SAP SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Mit einem Kurs von 121,20 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 121,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 121,20 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 120,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.293 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 6,44 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 34,34 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,92 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 20.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.554,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 19.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 17.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von SAP SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,15 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

