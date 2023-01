SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 106,84 EUR zu. Bei 107,10 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 106,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.396 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 9,99 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 34,25 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 117,64 EUR an.

Am 25.10.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.841,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 23.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

