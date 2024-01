SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 161,20 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 161,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 162,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.883.548 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,42 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 0,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2023 (101,46 EUR). Mit einem Kursverlust von 37,06 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 151,27 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.468,00 EUR – ein Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.841,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,16 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Neue Analyse: DZ BANK bewertet SAP SE-Aktie mit Halten

XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone