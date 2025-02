SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 271,05 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 271,05 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 270,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 271,60 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 573.920 Aktien.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 4,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 39,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,11 EUR an.

Am 28.01.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,28 EUR im Jahr 2025 aus.

