SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Mittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 11:48 Uhr 2,1 Prozent. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 122,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,74 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 640.253 Stück gehandelt.

Bei 122,86 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 53,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 126,08 EUR an.

Am 21.04.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.441,00 EUR – ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. SAP SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

