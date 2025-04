SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 243,65 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 243,65 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 243,70 EUR. Bei 241,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 392.991 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,36 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,26 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,17 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 284,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von SAP SE.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,18 EUR fest.

