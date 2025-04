SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag freundlich

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 241,90 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 241,90 EUR zu. Bei 242,50 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 241,80 EUR. Bisher wurden heute 79.935 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 17,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 284,22 EUR.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,71 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,18 EUR je Aktie belaufen.

