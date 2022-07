SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagmittag auf rotes Terrain

Das Papier von SAP SE befand sich um 25.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 91,59 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,72 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,07 EUR. Bisher wurden heute 471.003 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 83,84 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 9,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 118,77 EUR.

Am 21.07.2022 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,96 EUR gegenüber 1,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.517,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,72 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 19.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2022 4,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

