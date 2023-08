SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Freitagvormittag fester

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 126,38 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 126,38 EUR nach oben. Bei 126,46 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.122 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 24.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,08 EUR an.

SAP SE ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,96 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.554,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte SAP SE am 19.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes SAP SE-Investment eingefahren

Aktien von SAP, Infineon und AIXTRON profitieren von New Yorker Tech-Rally - Analystenstudie sützt SAP-Aktie zusätzlich

SAP-Aktie im Blick: Die Geschichte von SAP - Deutschlands erfolgreichstem Software-Export