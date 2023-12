SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Montagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 138,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 17:35 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 138,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.186.277 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 149,12 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 7,87 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 96,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 43,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 142,45 EUR.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. SAP SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,20 EUR im Jahr 2023 aus.

