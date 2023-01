SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag schwächer

Das Papier von SAP SE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 104,16 EUR ab. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 101,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.375.953 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,70 EUR an. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 12,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 30,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 117,64 EUR.

Am 25.10.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.841,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 26.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. SAP SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Ausblick: SAP SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Börse Frankfurt: DAX geht freundlich aus der Montagssitzung - 15.000er-Marke hält

SAP-Aktie dennoch tiefer: Moody's setzt Bonitätseinstufung von SAP hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com