SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Donnerstagvormittag

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 103,94 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 103,62 EUR. Mit einem Wert von 105,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.304 Stück gehandelt.

Am 26.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 30,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 117,64 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 1,74 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.841,00 EUR im Vergleich zu 6.845,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

