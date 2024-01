SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Kursabschlägen

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 159,42 EUR abwärts.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 159,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,74 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 503.557 SAP SE-Aktien.

Bei 162,42 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2023 (101,46 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 160,64 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,12 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.841,00 EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 22.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen