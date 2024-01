SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 157,98 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 157,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 157,74 EUR. Bei 158,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 141.691 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 162,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,81 Prozent. Am 26.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,78 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 157,91 EUR an.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent auf 8.468,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 22.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen