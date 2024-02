SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 173,02 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 173,02 EUR. Bei 173,36 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 818.293 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.02.2024 auf bis zu 173,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 105,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,07 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,22 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8.436,00 EUR eingefahren.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,25 EUR je SAP SE-Aktie.

