SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 181,62 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 181,62 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 181,92 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 209.565 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,92 EUR) erklomm das Papier am 26.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,17 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 185,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.468,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

