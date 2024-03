SAP SE Aktie News: SAP SE tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 180,82 EUR.

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 180,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 180,86 EUR. Bei 180,52 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 180,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.352 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,56 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2023 bei 113,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 185,00 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.468,00 EUR – ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8.436,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

