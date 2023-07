SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 120,42 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 120,42 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 120,50 EUR an. Bei 120,16 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.543 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 129,54 EUR markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (79,58 EUR). Mit Abgaben von 33,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 130,92 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 0,96 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.554,00 EUR – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.517,00 EUR erwirtschaftet hatte.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

