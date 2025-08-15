SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag freundlich
Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 234,05 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 234,05 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 235,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 226.286 SAP SE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,13 Prozent. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 190,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 18,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,56 EUR.
Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
SAP-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Sicherheitsupdates und Forum in Chicago
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SAP AG
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|SAP SE Add
|Baader Bank
|01.08.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|SAP SE Add
|Baader Bank
|01.08.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen