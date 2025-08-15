SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 234,05 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 234,05 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 235,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 226.286 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,13 Prozent. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 190,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 18,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,56 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

