SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 232,45 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 232,45 EUR. Bei 231,70 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.927 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,96 Prozent. Bei einem Wert von 190,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SAP-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Sicherheitsupdates und Forum in Chicago